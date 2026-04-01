Balade botanique Taller
Balade botanique Taller dimanche 26 avril 2026.
Taller
Balade botanique
Taller Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vanessa, passionnée des plantes sauvages et médicinales, vous emmène à leur rencontre.
Vous apprendrez à reconnaitre les plantes comestibles et leurs bienfaits. Vous les cuisinerez ensuite sur place !
Tarif 10€
Durée 3h
Inscription avant le 22 avril au 06 15 29 36 70. .
Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 29 36 70
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English : Balade botanique
L’événement Balade botanique Taller a été mis à jour le 2026-04-15 par Côte Landes Nature Tourisme
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