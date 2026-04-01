Taller

Balade botanique

Taller Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vanessa, passionnée des plantes sauvages et médicinales, vous emmène à leur rencontre.

Vous apprendrez à reconnaitre les plantes comestibles et leurs bienfaits. Vous les cuisinerez ensuite sur place !

Tarif 10€

Durée 3h

Inscription avant le 22 avril au 06 15 29 36 70. .

Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 29 36 70

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English : Balade botanique

L’événement Balade botanique Taller a été mis à jour le 2026-04-15 par Côte Landes Nature Tourisme