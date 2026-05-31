Balade botanique, Vertou, Vertou
Balade botanique, Vertou, Vertou vendredi 26 juin 2026.
Balade botanique Vendredi 26 juin, 10h00 Vertou Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Balade botanique ouverte au public avec Anne Hurtin.
Au programme :
Initiation à la cueillette sauvage des plantes médicinales et comestibles,
Découverte des plantes qui nous entourent et de tous leurs bienfaits.
Vertou Route de la Frémoire, Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ecourty@bioheme.fr »}]
Balade botanique ouverte au public avec Anne Hurtin.
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