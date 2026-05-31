Balade botanique, Vertou, Vertou

Balade botanique Vendredi 26 juin, 10h00 Vertou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Balade botanique ouverte au public avec Anne Hurtin.

Au programme :

Initiation à la cueillette sauvage des plantes médicinales et comestibles,

Découverte des plantes qui nous entourent et de tous leurs bienfaits.

Vertou Route de la Frémoire, Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ecourty@bioheme.fr »}]

Balade botanique ouverte au public avec Anne Hurtin.