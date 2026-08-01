UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Ferté-Bernard

Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard La Ferté-Bernard

mercredi 26 août 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
08:45:00
Adresse
15 Place de Lice
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard

15 Place de Lice La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 08:45:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Tous les mercredis de juillet et août, participez à une balade sportive bien être avec des bâtons mêlant découvertes et exercices sportifs !
Réservation obligatoire au près de l’office de tourisme
Participation à partir de 16 ans minimum
8 euros
En partenariat avec la gymnastique volontaire sarthoise   .

15 Place de Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)