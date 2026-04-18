Balade chantée avec le trio vocal occitan Aqueles, Musée agathois Jules Baudou, Agde

Balade chantée avec le trio vocal occitan Aqueles Samedi 23 mai, 19h00 Musée agathois Jules Baudou Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

En partance de la place de la Marine et aux abords du bateau bœuf L’Espérance 1881, en compagnie du trio Aqueles nous sillonnerons en chansons les ruelles du quartier et rejoindrons le Musée Agathois pour une visite enchantée.

Aqueles ce sont Aimé Brees, Mathieu Vies et Benoît Vieu, dans leurs voix résonne ce pays aux frontières indéfinies. Véritable carrefour de cultures, leurs chansons débarquent tous les préjugés et invitent aux plaisirs et à la rencontre. Le répertoire, arrangé à la manière d’Aqueles, convoque l’imaginaire florissant de la langue d’oc. De l’amour et du soleil certes, mais aussi du drame, de l’argent sale, un rossignol charmeur, des oiseaux de mauvais augures… Trois voix qui font orchestre et en avant la zizique ! Le style ? Peu importe. Du chachacha, de la cumbia, un peu de swing, une valse des familles, un rocksteady de vendange. Tient, voilà un solo de trompette, une chanson sifflée, un riff de gratte… Et tout à la bouche. Enfin presque. Ecoutez cette ligne de contrebassine et ces quelques coups de bombes. Ça décoiffe, même sous le chapeau. Mais finissez d’entrer ! En deux mots et trois chansons, avec Aqueles vous en saurez plus sur la face cachée du Languedoc.

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Agde 34300 Hérault Occitanie 0467948251 https://www.museeagathois.fr Collections d’art et traditions populaires : reconstitutions d’intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d’Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire). – Autoroute – A9 sortie Agde n°34 à 12.8km – Gare ferroviaire – Agde à 1.6km – Bus – Cap Bus n°2, 3 ou 4 – Arrêt Promenade à 0.5km – Aéroport/aérodrome – Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie à 11.9km – Route (nationale/départ.) – RN 112 à 3km

En partance de la place de la Marine et aux abords du bateau bœuf L’Espérance 1881, en compagnie du trio Aqueles nous sillonnerons en chansons les ruelles du quartier et rejoindrons le Musée Agathois…

© Compagnie du Griffe