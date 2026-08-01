AGENDA · Landeleau
Balade Chantée Landeleau
vendredi 14 août 2026 · Landeleau
Informations pratiques
Landeleau
Balade Chantée
Lanzignac Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Balade Chantée le vendredi 14 août
Rendez-vous à Lanzignac à 16h30 avec les chanteurs du pays
> 6km
Vers 19h00: apéro puis piquenique apporté par chacun
02 98 93 93 08
07 82 78 24 37
oaled-landelo@orange.fr .
Lanzignac Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08
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English :
L’événement Balade Chantée Landeleau a été mis à jour le 2026-08-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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