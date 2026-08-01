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AGENDA · Landeleau

Balade Chantée Landeleau

vendredi 14 août 2026 · Landeleau

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Lanzignac
Ville
29530 Landeleau
Département
Finistère
Tarif

Landeleau

Balade Chantée

Lanzignac Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Balade Chantée le vendredi 14 août

Rendez-vous à Lanzignac à 16h30 avec les chanteurs du pays
> 6km

Vers 19h00: apéro puis piquenique apporté par chacun

02 98 93 93 08
07 82 78 24 37
oaled-landelo@orange.fr   .

Lanzignac Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08 

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English :

L’événement Balade Chantée Landeleau a été mis à jour le 2026-08-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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