Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade collective par Cani Jard Poste de Secours Plage de Boisvinet Jard-sur-Mer

Balade collective par Cani Jard Poste de Secours Plage de Boisvinet Jard-sur-Mer dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Poste de Secours Plage de Boisvinet

Adresse : 59 Rue de Boisvinet

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Balade collective par Cani Jard

Poste de Secours Plage de Boisvinet 59 Rue de Boisvinet Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 19:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

  .

Poste de Secours Plage de Boisvinet 59 Rue de Boisvinet Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 84 75 07  canijard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade collective par Cani Jard Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)