Balade collective par Cani Jard Poste de Secours Plage de Boisvinet Jard-sur-Mer dimanche 14 juin 2026.

Jard-sur-Mer

Balade collective par Cani Jard

Poste de Secours Plage de Boisvinet 59 Rue de Boisvinet Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 19:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

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Poste de Secours Plage de Boisvinet 59 Rue de Boisvinet Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 84 75 07 canijard@gmail.com

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English :

L’événement Balade collective par Cani Jard Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral