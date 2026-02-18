Balade commentée à Château-Chinon Office de Tourisme Château-Chinon (Ville)
Balade commentée à Château-Chinon
Office de Tourisme 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Découvrez le Morvan au travers de sa capitale Château-Chinon
Départ de l’office de tourisme à 10h.
Durée environ 1h30.
Sur inscription. .
Office de Tourisme 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 06 58 tourisme@ccmorvan.fr
