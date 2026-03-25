Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais Office de Tourisme Château-Chinon (Ville)
Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais Office de Tourisme Château-Chinon (Ville) mercredi 15 juillet 2026.
Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais
Office de Tourisme 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
VISITE QU’EN NÉERLANDAIS
Une visite guidée unique à Château-Chinon, où l’histoire de François Mitterrand prend vie. Explorez les lieux emblématiques de la ville et découvrez les traces laissées par cette figure historique. Plongez dans son parcours et son lien avec la région du Morvan. Un voyage fascinant au cœur de l’histoire française, à travers les rues et les monuments de la ville. Une expérience à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.
Départ à 10h à l’office de tourisme. .
Office de Tourisme 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 03 miguel.bouttry@ccmorvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais
L’événement Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Château-Chinon (Ville) (Nièvre)
- Atelier Le Relais petite enfance Maison de L’enfance Château-Chinon (Ville) 31 mars 2026
- Voyage d’un regard Restaurant le Saint Christophe Château-Chinon (Ville) 3 avril 2026
- Dédicace Didier Cornaille Librairie LE GOUT DES MOTS Château-Chinon (Ville) 3 avril 2026
- Concert Lyra di Orfeo Chateau-Chinon Le bourg Château-Chinon (Ville) 11 avril 2026
- Rencontre & Dédicace avec Chris Paggi Librairie le goût des mots Château-Chinon (Ville) 16 avril 2026