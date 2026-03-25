Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais Office de Tourisme Château-Chinon (Ville)

Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais

Office de Tourisme 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

VISITE QU’EN NÉERLANDAIS

Une visite guidée unique à Château-Chinon, où l’histoire de François Mitterrand prend vie. Explorez les lieux emblématiques de la ville et découvrez les traces laissées par cette figure historique. Plongez dans son parcours et son lien avec la région du Morvan. Un voyage fascinant au cœur de l’histoire française, à travers les rues et les monuments de la ville. Une expérience à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.

Départ à 10h à l’office de tourisme. .

Office de Tourisme 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 03 miguel.bouttry@ccmorvan.fr

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English : Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais

L’événement Visite commentée à Château-Chinon en Néerlandais Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs