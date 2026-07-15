Atelier éventail Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)
dimanche 2 août 2026 · Cité des Présents-François Mitterrand · Château-Chinon (Ville)
Informations pratiques
Château-Chinon (Ville)
Atelier éventail
Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05
A partir des collections et accompagné d’une médiatrice, venez découvrir une pratique artistique. L’atelier s’adapte en fonction du niveau des participants.
Observer, manipuler, pratiquer… en stimulant vos sens et votre imaginaire !
Création d’un éventail en s’inspirant des pièces des collections. .
Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr
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English : Atelier éventail
L’événement Atelier éventail Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-07-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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