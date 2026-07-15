Visite famille musée de la mode Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)
dimanche 19 juillet 2026 · Cité des Présents-François Mitterrand · Château-Chinon (Ville)
Informations pratiques
Château-Chinon (Ville)
Visite famille musée de la mode
Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-08-02 15:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-30
Partez à la découverte du parcours du musée de la mode en famille accompagné d’un médiateur culturel. Une visite dédiée aux enfants de 5-12 ans accompagné de leurs parents pour découvrir l’histoire de la mode et des œuvres exposées. .
Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr
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English : Visite famille musée de la mode
L’événement Visite famille musée de la mode Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-07-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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