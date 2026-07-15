Visite famille musée de la mode Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Château-Chinon (Ville)

Visite famille musée de la mode

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-30

Partez à la découverte du parcours du musée de la mode en famille accompagné d’un médiateur culturel. Une visite dédiée aux enfants de 5-12 ans accompagné de leurs parents pour découvrir l’histoire de la mode et des œuvres exposées. .

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

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English : Visite famille musée de la mode

L’événement Visite famille musée de la mode Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-07-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)