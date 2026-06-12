Rencontre avec Céline Curiol pour La Dynamique de l’oeuf Le Gout des Mots Château-Chinon (Ville) jeudi 23 juillet 2026.

Château-Chinon (Ville)

Rencontre avec Céline Curiol pour La Dynamique de l’oeuf

Le Gout des Mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Rencontre avec Céline CURIOL pour la dynamique de l’oeuf .

Le Gout des Mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté veronique@legoutdesmots.fr

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English : Rencontre avec Céline Curiol pour La Dynamique de l’oeuf

L’événement Rencontre avec Céline Curiol pour La Dynamique de l’oeuf Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-12 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)