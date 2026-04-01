Saint-Pardoux-le-Lac

Balade Commentée à la Découverte de la Couze

Roussac Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’association Racines & Compagnie vous invite à comprendre, échanger sur le fonctionnement d’une rivière au cours d’une balade en bord de Couze, en partenariat avec le SAMGBA et le CPIE.

Goûter offert. .

Roussac Saint-Pardoux-le-Lac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 97 20 08 racinesetcie@proton.me

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English : Balade Commentée à la Découverte de la Couze

L’événement Balade Commentée à la Découverte de la Couze Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin