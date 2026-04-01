Balade Commentée à la Découverte de la Couze Saint-Pardoux-le-Lac
Balade Commentée à la Découverte de la Couze Saint-Pardoux-le-Lac samedi 25 avril 2026.
Saint-Pardoux-le-Lac
Balade Commentée à la Découverte de la Couze
Roussac Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
L’association Racines & Compagnie vous invite à comprendre, échanger sur le fonctionnement d’une rivière au cours d’une balade en bord de Couze, en partenariat avec le SAMGBA et le CPIE.
Goûter offert. .
Roussac Saint-Pardoux-le-Lac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 97 20 08 racinesetcie@proton.me
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English : Balade Commentée à la Découverte de la Couze
L’événement Balade Commentée à la Découverte de la Couze Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin
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