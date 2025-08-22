Circuit le tour du lac de Saint-Pardoux Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Circuit le tour du lac de Saint-Pardoux Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Circuit le tour du lac de Saint-Pardoux En VTT Difficile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit le tour du lac de Saint-Pardoux 87250 Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 24000.0 Tarif :
Difficile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit le tour du lac de Saint-Pardoux
Deutsch : Circuit le tour du lac de Saint-Pardoux
Italiano :
Español : Circuit le tour du lac de Saint-Pardoux
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine