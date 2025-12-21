Limousic Ô Lac Saint-Pardoux-le-Lac
Limousic Ô Lac Saint-Pardoux-le-Lac samedi 4 juillet 2026.
Saint-Pardoux-le-Lac
Limousic Ô Lac
Plage de Fréaudour au Lac de St PARDOUX Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04
Au programme de 15h à 19h forum des associations des communes des Razès, Saint-Pardoux-Le-Lac et Compreignac avec diverses animations (coin lecture avec la médiathèque Intercommunale Gartempe-Saint Pardoux, cours de gym, animation musicale avec la banda Limouzi Samba Gang 87, food trucks sucrés) et à partir de 19h30 concerts avec Béatriz Darna Quintet, Good Lunck Biitch et Steff Tej et les Ejectés (food trucks sucrés et salés). .
Plage de Fréaudour au Lac de St PARDOUX Saint-Pardoux-le-Lac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 46 67 23 contact@limousicolac.com
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English : Limousic Ô Lac
L’événement Limousic Ô Lac Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin
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