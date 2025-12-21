Flûte et guitare 28èmes Nuits Musicales de Cieux Saint-Pardoux-le-Lac
Flûte et guitare 28èmes Nuits Musicales de Cieux Saint-Pardoux-le-Lac samedi 22 août 2026.
Saint-Pardoux-le-Lac
Flûte et guitare 28èmes Nuits Musicales de Cieux
28 Place Roger Couegnas Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La 28ème édition du Festival des Nuits Musicales de Cieux accueille le Duo Ishii pour une soirée placée sous le signe du dialogue entre la flûte et la guitare. À la croisée des cultures française et japonaise, ce programme propose une rencontre musicale délicate et raffinée, où se mêlent élégance, poésie et subtilité des timbres, pour un voyage sensible entre deux traditions artistiques. .
28 Place Roger Couegnas Saint-Pardoux-le-Lac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 06 94 festivaldecieux@yahoo.fr
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English : Flûte et guitare 28èmes Nuits Musicales de Cieux
L’événement Flûte et guitare 28èmes Nuits Musicales de Cieux Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin
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