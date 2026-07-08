Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île One Shot Groove

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Laissez-vous emporter par l’énergie irrésistible de One Shot Groove, un groupe qui puise son inspiration dans les plus grands noms du funk et de la soul comme Maceo Parker, Tower of Power ou encore Electro Deluxe. Sur une rythmique puissante et parfaitement rodée, les musiciens déploient un groove contagieux qui donne immédiatement envie de bouger. Au cœur du spectacle, un duo de chanteurs exceptionnel fait vibrer le public avec passion et générosité, tandis que les cuivres enflammés viennent relever le tout d’une touche explosive et festive. Entre funk, soul et énergie live, One Shot Groove vous promet un concert chaleureux, dansant et rempli de bonne humeur. .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Concert de la Presqu’île One Shot Groove

L’événement Concert de la Presqu’île One Shot Groove Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin