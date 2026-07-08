Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Estafette

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Embarquez avec Estafette pour un voyage musical plein d’énergie ! Ce groupe de passionnés revisite avec talent les plus grands tubes qui ont marqué plusieurs générations. Des classiques incontournables aux morceaux les plus festifs, leur répertoire est un véritable concentré de bonne humeur et de souvenirs partagés. Sur scène, complicité, énergie et plaisir de jouer sont au rendez-vous. Les rythmes entraînants, les voix chaleureuses et l’ambiance conviviale embarquent immédiatement le public dans une soirée où l’on chante, danse et s’amuse ensemble. Une énergie communicative. Des chansons que tout le monde connaît. Des musiciens généreux et passionnés. Une ambiance festive et chaleureuse. Que vous soyez amateur de rock, de pop, de funk ou simplement à la recherche d’un bon moment entre amis ou en famille, Estafette vous promet un concert rempli d’émotions, de sourires et de groove ! .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Concert de la Presqu’île Estafette

L’événement Concert de la Presqu’île Estafette Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin