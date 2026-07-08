Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Tournoi de pétanque la Presqu’île

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Avis aux amateurs de pétanque et de bonne humeur ! Sortez vos boules, affûtez votre pointeur et venez participer à notre grand tournoi de pétanque ! Que vous soyez un champion du cochonnet ou simplement amateur de moments conviviaux, cette journée est faite pour vous. Esprit de compétition, mais surtout plaisir de jouer. Des parties disputées dans la bonne humeur. Un moment de partage entre amis, en famille ou entre voisins. Une ambiance chaleureuse et festive. Venez tenter le carreau parfait, encourager les joueurs et profiter d’un agréable moment de détente et de convivialité. Alors, prêt à viser juste et à décrocher la victoire ? .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Tournoi de pétanque la Presqu’île

L’événement Tournoi de pétanque la Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin