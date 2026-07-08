Soirée Quiz à la Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac
dimanche 16 août 2026 · Saint-Pardoux-le-Lac
Informations pratiques
Saint-Pardoux-le-Lac
Soirée Quiz à la Presqu’île
Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Prêts à relever le défi ? Venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur lors de notre soirée quiz ! Culture générale, musique, cinéma, sport, histoire et bien d’autres surprises vous attendent. Formez votre équipe, affûtez vos méninges et tentez de décrocher la victoire ! Rires, convivialité et esprit d’équipe garantis ! Rejoignez-nous pour une soirée où l’on apprend, on s’amuse et on partage de bons moments entre amis ou en famille. .
Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Quiz à la Presqu’île
L’événement Soirée Quiz à la Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Saint-Pardoux-le-Lac (Haute-Vienne)
- Concert de la Presqu’île Oxymore Site de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 18 juillet 2026
- Concert de la Presqu’île Acoustic é nous Site de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 23 juillet 2026
- Concert de la Presqu’île Green’z Saint-Pardoux-le-Lac 30 juillet 2026
- Concert de la Presqu’île Nougajazz Saint-Pardoux-le-Lac 1 août 2026
- Concert de la Presqu’île Clément Mariaud Saint-Pardoux-le-Lac 6 août 2026