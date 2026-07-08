Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Soirée Quiz à la Presqu’île

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Prêts à relever le défi ? Venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur lors de notre soirée quiz ! Culture générale, musique, cinéma, sport, histoire et bien d’autres surprises vous attendent. Formez votre équipe, affûtez vos méninges et tentez de décrocher la victoire ! Rires, convivialité et esprit d’équipe garantis ! Rejoignez-nous pour une soirée où l’on apprend, on s’amuse et on partage de bons moments entre amis ou en famille. .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Soirée Quiz à la Presqu’île

L’événement Soirée Quiz à la Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin