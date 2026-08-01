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Fête du 15 août Saint-Pardoux-le-Lac

samedi 15 août 2026 · Saint-Pardoux-le-Lac

Fête du 15 août Saint-Pardoux-le-Lac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Saint-Symphorien-sur-Couze
Ville
87140 Saint-Pardoux-le-Lac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Pardoux-le-Lac

Fête du 15 août

Saint-Symphorien-sur-Couze Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Prenez part à la traditionnelle fête du 15 août à Saint-Symphorien sur Couze ! Au programme vide grenier, marché d’artisans, repas à midi sur réservation, animations diverses tout au long de la journée, spectacle en soirée avec Anthony Laurent et DJ Maïmaï suivi d’un grand feu d’artifice et d’un bal animé par DJ87.   .

Saint-Symphorien-sur-Couze Saint-Pardoux-le-Lac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 60 39 

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin

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