Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Fête du 15 août

Saint-Symphorien-sur-Couze Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Prenez part à la traditionnelle fête du 15 août à Saint-Symphorien sur Couze ! Au programme vide grenier, marché d’artisans, repas à midi sur réservation, animations diverses tout au long de la journée, spectacle en soirée avec Anthony Laurent et DJ Maïmaï suivi d’un grand feu d’artifice et d’un bal animé par DJ87. .

Saint-Symphorien-sur-Couze Saint-Pardoux-le-Lac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 60 39

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin