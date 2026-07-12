Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Soirée salsa à la Presqu’île

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Attention ! Risque élevé de déhanchement au Lac de Saint-Pardoux ! L’Association EnDanse vous propose une soirée découverte de la salsa. Pas besoin d’être un danseur professionnel ici, l’important n’est pas de compter les pas, mais de profiter du rythme et de passer un bon moment ! Alors laissez votre timidité à la maison, attrapez votre plus beau sourire et rejoignez-nous pour une soirée où les hanches travailleront plus que les méninges ! .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Soirée salsa à la Presqu’île

L’événement Soirée salsa à la Presqu’île Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin