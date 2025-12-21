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Concert de la Presqu’île Clément Mariaud Saint-Pardoux-le-Lac

jeudi 6 août 2026 · Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Clément Mariaud Saint-Pardoux-le-Lac

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Plage de Fréaudour
Ville
87250 Saint-Pardoux-le-Lac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Clément Mariaud

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Clément Mariaud est de retour aux platines du Lac de Saint-Pardoux ! Originaire de Limoges, c’est un DJ passionné qui sait faire vibrer les foules avec des sets dynamiques et modernes. Entre électro, house et sons festifs, il enchaîne les mix avec une seule mission faire danser le public jusqu’au bout de la nuit ! Il est le vainqueur du Tremplin DJ organisé l’an dernier au Lac de Saint-Pardoux ! Avec son énergie communicative et sa sélection musicale entraînante, il promet une ambiance survoltée au bord de l’eau.   .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40  accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Concert de la Presqu’île Clément Mariaud

L’événement Concert de la Presqu’île Clément Mariaud Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-03 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux

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