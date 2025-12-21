Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Nougajazz

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Avec passion, talent et une énergie communicative, Nougajazz rend un vibrant hommage à l’univers de Claude Nougaro. Porté par la voix et la trompette de Francis Célérier, le groupe fait revivre avec émotion et authenticité les textes, les rythmes et la poésie qui ont marqué plusieurs générations. À ses côtés, 4 musiciens de talent créent une ambiance musicale riche et captivante, où se mêlent sensibilité et générosité. Des mélodies intemporelles. Une interprétation originale et raffinée. Une immersion dans l’univers unique de Nougaro. Un moment de partage et d’émotion pour tous les publics

Que vous soyez amateur de jazz, amoureux de la chanson française ou simplement curieux de découvrir un spectacle de grande qualité, Nougajazz vous promet une soirée inoubliable. .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Concert de la Presqu’île Nougajazz

L’événement Concert de la Presqu’île Nougajazz Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-03 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux