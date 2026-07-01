Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Green’z

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Laissez-vous porter par l’univers de Green’z ! Avec leur duo guitare, basse et voix, Green’z revisite avec sensibilité et énergie des chansons cultes que l’on aime tous. Entre douceur acoustique, harmonies chaleureuses et rythmes entraînants, ils vous embarquent dans un voyage musical rempli d’émotions et de bonne humeur. Des reprises revisitées avec talent, une belle complicité sur scène et une ambiance conviviale tous les ingrédients sont réunis pour passer une superbe soirée au bord du lac ! .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Concert de la Presqu’île Green’z

L’événement Concert de la Presqu’île Green’z Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-03 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux