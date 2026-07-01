Concert de la Presqu’île Green’z Saint-Pardoux-le-Lac
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Pardoux-le-Lac
Informations pratiques
Saint-Pardoux-le-Lac
Concert de la Presqu’île Green’z
Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Laissez-vous porter par l’univers de Green’z ! Avec leur duo guitare, basse et voix, Green’z revisite avec sensibilité et énergie des chansons cultes que l’on aime tous. Entre douceur acoustique, harmonies chaleureuses et rythmes entraînants, ils vous embarquent dans un voyage musical rempli d’émotions et de bonne humeur. Des reprises revisitées avec talent, une belle complicité sur scène et une ambiance conviviale tous les ingrédients sont réunis pour passer une superbe soirée au bord du lac ! .
Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de la Presqu’île Green’z
L’événement Concert de la Presqu’île Green’z Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-03 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux
À voir aussi à Saint-Pardoux-le-Lac (Haute-Vienne)
- Fête du 14 Juillet rue de la Halle Saint-Pardoux-le-Lac 12 juillet 2026
- Concert de la Presqu’île Nougajazz Saint-Pardoux-le-Lac 1 août 2026
- Concert de la Presqu’île Clément Mariaud Saint-Pardoux-le-Lac 6 août 2026
- Flûte et guitare 28èmes Nuits Musicales de Cieux Saint-Pardoux-le-Lac 22 août 2026
- Marché de Noël Saint-Pardoux-le-Lac 20 décembre 2026