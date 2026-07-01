UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Green’z Saint-Pardoux-le-Lac

jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Green’z Saint-Pardoux-le-Lac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Plage de Fréaudour
Ville
87250 Saint-Pardoux-le-Lac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Pardoux-le-Lac

Concert de la Presqu’île Green’z

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Laissez-vous porter par l’univers de Green’z ! Avec leur duo guitare, basse et voix, Green’z revisite avec sensibilité et énergie des chansons cultes que l’on aime tous. Entre douceur acoustique, harmonies chaleureuses et rythmes entraînants, ils vous embarquent dans un voyage musical rempli d’émotions et de bonne humeur. Des reprises revisitées avec talent, une belle complicité sur scène et une ambiance conviviale tous les ingrédients sont réunis pour passer une superbe soirée au bord du lac !   .

Plage de Fréaudour Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40  accueil@lacsaintpardoux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de la Presqu’île Green’z

L’événement Concert de la Presqu’île Green’z Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-03 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux

À voir aussi à Saint-Pardoux-le-Lac (Haute-Vienne)