Saint-Pardoux-le-Lac

Roussac en fête

Place Roger Couegnas Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 07:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

L’association Roussac en Fête vous donne rendez-vous pour deux journées placées sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur ! Samedi soir, à partir de 19h, venez profiter d’un repas aux saveurs mexicaines avec salade mexicaine, poulet mexicain et son riz, fromage et salade, salade de fruits exotiques, 1 Tinto de Verano offert. Puis profitez de la soirée animée par un DJ. ¨Pour clôturer la soirée, vous pourrez assister au feu d’artifice. Le dimanche venez chiner sur le grand vide-greniers. De manèges seront présents à partir du samedi en fin d’après-midi. .

Place Roger Couegnas Saint-Pardoux-le-Lac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 80 34

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English : Roussac en fête

L’événement Roussac en fête Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-05 par Terres de Limousin