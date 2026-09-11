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Balade commentée « À la découverte de La Tremblade », Quai d’honneur, La Tremblade

samedi 19 septembre 2026 · Quai d'honneur · La Tremblade

Balade commentée « À la découverte de La Tremblade », Quai d’honneur, La Tremblade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Quai d'honneur
Adresse
17390 La Tremblade
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit mais réservation obligatoire

Balade commentée « À la découverte de La Tremblade » Samedi 19 septembre, 09h00 Quai d’honneur Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

À l’entrée des marais ostréicoles, La Tremblade est rapidement devenue l’une des communes emblématiques du territoire.

Au fil de cette visite, parcourez différents lieux pour découvrir une histoire riche et variée. Religion, économie, transports et commerce rythmeront ce parcours commenté par Enora, qui vous invite à porter un nouveau regard sur la commune et son patrimoine.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

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© T AVANT

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