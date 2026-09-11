Balade commentée « À la découverte de La Tremblade », Quai d’honneur, La Tremblade
samedi 19 septembre 2026 · Quai d'honneur · La Tremblade
Informations pratiques
Balade commentée « À la découverte de La Tremblade » Samedi 19 septembre, 09h00 Quai d’honneur Charente-Maritime
Gratuit mais réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
À l’entrée des marais ostréicoles, La Tremblade est rapidement devenue l’une des communes emblématiques du territoire.
Au fil de cette visite, parcourez différents lieux pour découvrir une histoire riche et variée. Religion, économie, transports et commerce rythmeront ce parcours commenté par Enora, qui vous invite à porter un nouveau regard sur la commune et son patrimoine.
Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.
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A l’entrée des marais ostréicoles, La Tremblade est rapidement devenue l’une des communes emblématiques du territoire. A travers cette visite, on navigue de lieux en lieux pour y découvrir une riche …
© T AVANT
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