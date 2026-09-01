Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de La Tremblade Près du restaurant les Fricotins La Tremblade

samedi 19 septembre 2026 · Près du restaurant les Fricotins · La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de La Tremblade

Près du restaurant les Fricotins Port de plaisance La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 10:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Réservation obligatoire



A l’entrée des marais ostréicoles, La Tremblade est rapidement devenue l’une des communes emblématiques du territoire.

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Près du restaurant les Fricotins Port de plaisance La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

Reservations Required

Located at the entrance to the oyster marshes, La Tremblade has quickly become one of the region’s most iconic towns.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de La Tremblade La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique