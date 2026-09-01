Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de La Tremblade Près du restaurant les Fricotins La Tremblade
samedi 19 septembre 2026 · Près du restaurant les Fricotins · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de La Tremblade
Près du restaurant les Fricotins Port de plaisance La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 10:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Réservation obligatoire
A l’entrée des marais ostréicoles, La Tremblade est rapidement devenue l’une des communes emblématiques du territoire.
.
Près du restaurant les Fricotins Port de plaisance La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reservations Required
Located at the entrance to the oyster marshes, La Tremblade has quickly become one of the region’s most iconic towns.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de La Tremblade La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique
À voir aussi à La Tremblade (Charente-Maritime)
- Bordeaux Live Opéra 30 rue de la Seudre La Tremblade 11 septembre 2026
- Exposition de LAURENT Colette, BOUZAGE Christian, DUPAIN Michèle, PELIN Jocelyn, MENDFIELD Karine, BUREL Cathy, MICHAUD Nicole RD 25 Lieu-Dit La Coubre La Tremblade 14 septembre 2026
- Exposition Michel Genty Seudr’Expo La Tremblade 14 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Visite du Phare de la Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine L’Espiègle Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade 19 septembre 2026