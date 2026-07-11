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AGENDA · La Tremblade

Exposition Michelle Laguet Andraud Seudr’Expo La Tremblade

lundi 7 septembre 2026 · Seudr'Expo · La Tremblade

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Seudr'Expo
Adresse
La Grève Port de La Tremblade
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Exposition Michelle Laguet Andraud

Seudr’Expo La Grève Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-07

Exposition de peintures aquarelles
  .

Seudr’Expo La Grève Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 

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English :

Exhibition of watercolor paintings

L’événement Exposition Michelle Laguet Andraud La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-09 par Mairie de La Tremblade

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