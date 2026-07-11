AGENDA · La Tremblade
Exposition Michelle Laguet Andraud Seudr’Expo La Tremblade
lundi 7 septembre 2026 · Seudr'Expo · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Exposition Michelle Laguet Andraud
Seudr’Expo La Grève Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-07
Exposition de peintures aquarelles
.
Seudr’Expo La Grève Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Exhibition of watercolor paintings
L’événement Exposition Michelle Laguet Andraud La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-09 par Mairie de La Tremblade
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