Exposition Michelle Laguet Andraud Seudr’Expo La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Exposition Michelle Laguet Andraud

Seudr’Expo La Grève Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-07

Exposition de peintures aquarelles

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Seudr’Expo La Grève Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Exhibition of watercolor paintings

L’événement Exposition Michelle Laguet Andraud La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-09 par Mairie de La Tremblade