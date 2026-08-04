Journées européennes du patrimoine Visite du Phare de la Coubre Phare de la Coubre La Tremblade

samedi 19 septembre 2026 · Phare de la Coubre · La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Journées européennes du patrimoine Visite du Phare de la Coubre

Phare de la Coubre Lieu-dit La Coubre RD 25 La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Entrée gratuite phare et écomusée du Phare de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

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Phare de la Coubre Lieu-dit La Coubre RD 25 La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42 pharedelacoubre@latremblade.fr

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English :

Free admission to the lighthouse and the Lighthouse Ecomuseum from 10am to 12:30pm and from 2pm to 6pm

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite du Phare de la Coubre La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de La Tremblade