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Journées européennes du patrimoine Visite du Phare de la Coubre Phare de la Coubre La Tremblade

samedi 19 septembre 2026 · Phare de la Coubre · La Tremblade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Phare de la Coubre
Adresse
Lieu-dit La Coubre RD 25
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Journées européennes du patrimoine Visite du Phare de la Coubre

Phare de la Coubre Lieu-dit La Coubre RD 25 La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Entrée gratuite phare et écomusée du Phare de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
  .

Phare de la Coubre Lieu-dit La Coubre RD 25 La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42  pharedelacoubre@latremblade.fr

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English :

Free admission to the lighthouse and the Lighthouse Ecomuseum from 10am to 12:30pm and from 2pm to 6pm

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite du Phare de la Coubre La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de La Tremblade

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