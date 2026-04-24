Balade commentée à la découverte du Canal de Roanne à Digoin Halte nautique Chambilly

Chambilly

Balade commentée à la découverte du Canal de Roanne à Digoin

Halte nautique D990 Chambilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-16

Le long des 3 écluses de Chambilly, vous découvrirez la riche histoire du Canal de Roanne à Digoin, qui fut l’un des plus importants en France pour le fret fluvial. Une épopée riche en rebondissements, et une grande aventure de femmes et d’hommes courageux.

Rendez-vous à l’écluse N°6 de Chambilly, pour une balade de 3 km le long du chemin de halage, entre anecdotes de la vie quotidienne des mariniers et des riverains, et moments importants de la grande histoire de France. La visite se terminera en bord de Loire, où existait un port, un chantier naval, un bac puis l’un des premiers ponts suspendus de la région.

Accessible à tous, ponctuée d’humour et d’anecdotes méconnues, cette balade vous fera voir le canal sous un jour nouveau !

Réservation obligatoire, 5 personnes minimum payantes pour garantir le départ. .

Halte nautique D990 Chambilly 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 01 47 54 patrimonistik@gmail.com

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English : Balade commentée à la découverte du Canal de Roanne à Digoin

L’événement Balade commentée à la découverte du Canal de Roanne à Digoin Chambilly a été mis à jour le 2026-04-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III