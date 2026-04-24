Balade commentée De l’eau dans les canaux ! Halte nautique Chambilly

Chambilly

Balade commentée De l’eau dans les canaux !

Halte nautique D990 Chambilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-23

Un canal c’est un axe qui permet de naviguer. OK ! Mais savez-vous comment les canaux sont alimentés ? leur rôle comme pourvoyeurs d’eau ? leur importance grandissante dans la gestion des ressources en eau ? et des rôles parfois inattendus ou totalement méconnus ! Un sujet d’actualité qui saura, je l’espère, vous intéresser !

Réservation obligatoire, 5 personnes minimum payantes pour garantir le départ. .

Halte nautique D990 Chambilly 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 01 47 54 patrimonistik@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade commentée De l’eau dans les canaux !

L’événement Balade commentée De l’eau dans les canaux ! Chambilly a été mis à jour le 2026-04-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III