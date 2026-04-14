Balade commentée à vélo dans la Vallée de l’Ouche, Pont d’Ouche, Thorey-sur-Ouche

Balade commentée à vélo dans la Vallée de l’Ouche Samedi 9 mai, 10h00 Pont d’Ouche Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Balade à vélo d’environ 15 km le long du canal de Bourgogne avec un guide de Pays, départ de Pont d’Ouche en direction de La Bussière sur Ouche.

Départ à 10h

tarif: 5€ par personne

Venir avec son vélo

Pont d’Ouche Port de Pont d’Ouche Thorey-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 80 20 16 51 »}]

Balade guidée à vélo le long du canal de Bourgogne

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