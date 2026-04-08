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Balade commentée à vélo Thorey-sur-Ouche

Balade commentée à vélo Thorey-sur-Ouche samedi 9 mai 2026.

Adresse : Port de Plaisance- Pont d'Ouche

Ville : 21360 Thorey-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Thorey-sur-Ouche

Balade commentée à vélo

Port de Plaisance- Pont d’Ouche Thorey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Balade commentée à vélo
Balade à vélo d’environ 15 km le long du canal de Bourgogne avec un guide de Pays, départ de Pont d’Ouche en direction de La Bussière sur Ouche.
Départ à 10h
tarif: 5€ par personne
Venir avec son vélo   .

Port de Plaisance- Pont d’Ouche Thorey-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51 

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English : Balade commentée à vélo

L’événement Balade commentée à vélo Thorey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pouilly Bligny

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