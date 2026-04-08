Balade commentée à vélo Thorey-sur-Ouche
Balade commentée à vélo Thorey-sur-Ouche samedi 9 mai 2026.
Thorey-sur-Ouche
Balade commentée à vélo
Port de Plaisance- Pont d’Ouche Thorey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Balade commentée à vélo
Balade à vélo d’environ 15 km le long du canal de Bourgogne avec un guide de Pays, départ de Pont d’Ouche en direction de La Bussière sur Ouche.
Départ à 10h
tarif: 5€ par personne
Venir avec son vélo .
Port de Plaisance- Pont d’Ouche Thorey-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51
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English : Balade commentée à vélo
L’événement Balade commentée à vélo Thorey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pouilly Bligny