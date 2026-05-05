Balade commentée dans les rues du village, Terra-Villa, Moncontour

Balade commentée dans les rues du village 26 – 28 juin Terra-Villa Vienne

Entrée libre et participation libre (dons)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Balade commentée dans les rues du village d’Ouzilly-Vignolles pour voir les constructions en terre crue, et au bord de la Dive. Le dimanche la balade est suivie d’un atelier pratique de réalisation de brique en terre crue.

Terra-Villa 2 rue des tivaux, moncontour3 Moncontour 86330 Ouzilly-Vignolles Vienne Nouvelle-Aquitaine

Balade commentée dans les rues du village terre crue

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