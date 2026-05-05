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Balade commentée dans les rues du village, Terra-Villa, Moncontour

Balade commentée dans les rues du village, Terra-Villa, Moncontour

Balade commentée dans les rues du village, Terra-Villa, Moncontour vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Terra-Villa

Adresse : 2 rue des tivaux, moncontour3

Ville : 86330 Moncontour

Département : Vienne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre et participation libre (dons)

Balade commentée dans les rues du village 26 – 28 juin Terra-Villa Vienne

Entrée libre et participation libre (dons)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Balade commentée dans les rues du village d’Ouzilly-Vignolles pour voir les constructions en terre crue, et au bord de la Dive. Le dimanche la balade est suivie d’un atelier pratique de réalisation de brique en terre crue.

Terra-Villa 2 rue des tivaux, moncontour3 Moncontour 86330 Ouzilly-Vignolles Vienne Nouvelle-Aquitaine
Balade commentée dans les rues du village terre crue

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