Balade commentée de Gourette Eaux-Bonnes

Balade commentée de Gourette

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Découverte du patrimoine, de la station de ski et de l’histoire du bourg de Gourette, terre d’estive des bergers d’Aas et quartier des Eaux-Bonnes. Enfant dès 6 ans Rdv Maison de Gourette

Sur inscription à la Maison de Gourette .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 17

