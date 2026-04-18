Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch

Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:45:00

fin : 2026-06-03 21:15:00

Date(s) :

2026-06-03

Au crépuscule, assistez à un spectacle éphémère haut en couleurs. Laissez-vous raconter l’histoire du Grand Site de la Dune du Pilat et saisissez la complexité de cet écosystème fragile et exceptionnel. Gratuit, sur réservation.

*Horaires donnés à titre indicatifs, susceptibles d’évoluer en fonction de l’heure du coucher du soleil .

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com

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English : Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil

L’événement Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-18 par OT La Teste-de-Buch