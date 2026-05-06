Yvetot

Balade commentée du verger du Manoir du Fay

4 Rue du Manoir du Fay Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Pascal Levaillant vous invite à remonter le temps au cœur du verger du Manoir du Fay, depuis son histoire au XVIIIe siècle jusqu’à sa renaissance actuelle. Vous découvrirez les nombreuses variétés de pommiers et poiriers à cidre replantées en 2000, dont beaucoup servent encore aujourd’hui à la fabrication du cidre du Pays de Caux en cours de labellisation AOP. La visite sera aussi l’occasion d’évoquer le rôle essentiel de la mare et son utilité dans l’équilibre du verger. Une immersion authentique dans un patrimoine fruitier vivant et emblématique du territoire. .

4 Rue du Manoir du Fay Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

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English : Balade commentée du verger du Manoir du Fay

L’événement Balade commentée du verger du Manoir du Fay Yvetot a été mis à jour le 2026-05-06 par Yvetot Normandie Tourisme