Balade commentée du village d’Aas Eaux-Bonnes
Balade commentée du village d’Aas Eaux-Bonnes mercredi 12 août 2026.
Eaux-Bonnes
Balade commentée du village d’Aas
Cimetière Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir les signes, légendes, langues et l’histoire d’un des premiers villages construit à la fin de l’ère glaciaire.
Perché sur les hauteurs de la Montagne Verte, le quartier d’Aas vous attend pour découvrir son histoire, mais aussi anciennes maisons toujours fleuries, avec de jolies linteaux de portes et portes cochères.
Pensez à vous Inscrire dans l’un des bureaux d’Office de tourisme de la Vallée d’Ossau. Minimum 1h30 de visite
RDV devant le cimetière d’Aas avant le panneau du village. .
Cimetière Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71 anim@eauxbonnes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade commentée du village d’Aas
L’événement Balade commentée du village d’Aas Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques)
- La Marche Nordique des Princes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Le circuit patrimoine des thermes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La Montagne verte Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- GRP Tour de la Vallée d’Ossau Variante Col d’Aubisque Eaux-Bonnes par Aas Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La descente Col d’Aubisque/Louvie-Soubiron Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026