BALADE COMMENTÉE, FAUNE ET FLORE Torreilles
mardi 7 juillet 2026 · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
BALADE COMMENTÉE, FAUNE ET FLORE
Le Bourdigou Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-07 17:30:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Cet été, la Base Nautique du Parroudé vous propose de découvrir le Bourdigou autrement, lors d’une balade commentée en canoë, accompagnée par Chloé, la guide naturaliste.
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Le Bourdigou Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 52 87 99 06 basenautiqueduparroude@gmail.com
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English :
This summer, the Parroudé Water Sports Center invites you to discover the Bourdigou in a whole new way during a guided canoe tour led by Chloé, the nature guide.
L’événement BALADE COMMENTÉE, FAUNE ET FLORE Torreilles a été mis à jour le 2026-07-01 par BIT DE TORREILLES
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