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Balade commentée Histoire des phares Le Conquet

Balade commentée Histoire des phares Le Conquet vendredi 28 août 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Conquet

Balade commentée Histoire des phares

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Histoire des phares et de la signalisation maritime en mer d’Iroise.
Animée par Yoann Créac’h   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

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English : Balade commentée Histoire des phares

L’événement Balade commentée Histoire des phares Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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