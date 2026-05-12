Balade commentée La Grande Pêche Binic-Étables-sur-Mer
Balade commentée La Grande Pêche Binic-Étables-sur-Mer mardi 4 août 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Balade commentée La Grande Pêche
Quai de Pordic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
L’essentiel sur l’épopée du port de Binic lors de la Grande Pêche à Terre-Neuve et Islande ! Balade accessible à tous. Durée 1h. Le parcours se situe sur un sol plat irrégulier.
RDV quai de Pordic à 17h les mardis du 7 juillet au 11 août et le 1er septembre.
Pour plus d’informations sur l’accessibilité de la balade info@binicetablessurmer.com
3€/adulte, gratuit pour les accompagnants et pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 02 96 73 60 12. Paiement uniquement par CB. .
Quai de Pordic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12
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English :
L’événement Balade commentée La Grande Pêche Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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