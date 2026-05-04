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Balade commentée L’histoire de Binic . Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Balade commentée L’histoire de Binic . Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer mardi 4 août 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 6 Place le Pomellec

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Balade commentée L’histoire de Binic .

Office de Tourisme 6 Place le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Avec cette balade commentée ponctuée de jeux et d’expériences sensorielles, vous découvrirez l’histoire de Binic ; du port de commerce de l’âge de bronze à la station balnéaire actuelle. Le parcours comporte des dénivelés importants sans possibilité de s’assoir, il n’est donc pas accessible aux personnes avec des difficultés à marcher.
RDV à l’Office de Tourisme à 10h les mardis du 8 juillet au 11 août et le 1er septembre. 5€/adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire.   .

Office de Tourisme 6 Place le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12 

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English :

L’événement Balade commentée L’histoire de Binic . Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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