Balade commentée Le coeur de la Baule Place Notre-Dame La Baule-Escoublac
mercredi 22 juillet 2026 · Place Notre-Dame · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Balade commentée Le coeur de la Baule
Place Notre-Dame Parvis Notre-Dame de la Baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvrir la naissance d’une station balnéaire et l’évolution de ses bâtiments emblématiques.
Les balades commentées organisées par le Relais Culturel permettent de retrouver la passé de la commune de La Baule-Escoublac. Elles font revivre l’ambiance des périodes précédentes. Se promener à pied rest un excellent moyen de découvrir des histoires qui se cachent dans ces espaces nouveaux, souvent insolites qui valent le détour.
Informations pratiques
Inscription et paiement sur place avant le départ
Des chaussures confortables sont recommandées
Chaque balade d’environ 4km se termine vers 12 heures .
Place Notre-Dame Parvis Notre-Dame de la Baule La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com
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English :
L’événement Balade commentée Le coeur de la Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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