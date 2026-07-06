Informations pratiques

Crozon

Balade commentée Le patrimoine de Morgat

Place d’Ys Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Plongez dans l’histoire maritime de Morgat, un charmant village côtier breton, lors d’une balade commentée. Autrefois port de pêche animé, Morgat a su préserver son patrimoine maritime et architectural, offrant aujourd’hui un voyage unique à travers le temps.

En déambulant le long du vieux port, vous découvrirez les vestiges de l’activité halieutique qui a façonné l’identité du village ainsi que l’histoire des somptueuses villas du XIXe siècle, construites par les notables de l’époque. Elles témoignent de l’essor touristique de Morgat et de son attrait pour les estivants en quête de paysages marins.

Infos pratiques

juillet août les lundis à 10h30

3€ adulte | Gratuit -18 ans

Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme

durée 1h30

RDV place d’YS CROZON-MORGAT

Accès PMR possible

Visite assurée par l’Office de Tourisme. .

Place d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 07 92

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English :

L’événement Balade commentée Le patrimoine de Morgat Crozon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime