Balade commentée L’histoire de Binic . Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Balade commentée L’histoire de Binic .

Office de Tourisme 6 Place le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Avec cette balade commentée ponctuée de jeux et d’expériences sensorielles, vous découvrirez l’histoire de Binic ; du port de commerce de l’âge de bronze à la station balnéaire actuelle. Le parcours comporte des dénivelés importants sans possibilité de s’assoir, il n’est donc pas accessible aux personnes avec des difficultés à marcher.

RDV à l’Office de Tourisme à 10h les mardis du 7 juillet au 11 août et le 1er septembre. 5€/adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire. .

Office de Tourisme 6 Place le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12

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L’événement Balade commentée L’histoire de Binic . Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme