Balade commentée L’histoire de Binic . Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer
Balade commentée L’histoire de Binic . Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Balade commentée L’histoire de Binic .
Office de Tourisme 6 Place le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Avec cette balade commentée ponctuée de jeux et d’expériences sensorielles, vous découvrirez l’histoire de Binic ; du port de commerce de l’âge de bronze à la station balnéaire actuelle. Le parcours comporte des dénivelés importants sans possibilité de s’assoir, il n’est donc pas accessible aux personnes avec des difficultés à marcher.
RDV à l’Office de Tourisme à 10h les mardis du 7 juillet au 11 août et le 1er septembre. 5€/adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire. .
Office de Tourisme 6 Place le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12
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L’événement Balade commentée L’histoire de Binic . Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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