Balade commentée Mon herbier sauvage Pierrefeu-du-Var
Balade commentée Mon herbier sauvage Pierrefeu-du-Var samedi 30 mai 2026.
Pierrefeu-du-Var
Balade commentée Mon herbier sauvage
Lieu exact communiqué lors de l’inscription Pierrefeu-du-Var Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-21
Partez à la découverte des plantes sauvages et de leur histoire. Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, Emmanuelle vous guidera sur les chemins de Pierrefeu pour réaliser votre herbier sauvage.
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Lieu exact communiqué lors de l’inscription Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
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English :
Discover wild plants and their history. Emmanuelle will guide you along the paths of Pierrefeu to create your own wild herbarium.
L’événement Balade commentée Mon herbier sauvage Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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