Pierrefeu-du-Var

Balade commentée Mon herbier sauvage

Lieu exact communiqué lors de l’inscription Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-21

Partez à la découverte des plantes sauvages et de leur histoire. Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, Emmanuelle vous guidera sur les chemins de Pierrefeu pour réaliser votre herbier sauvage.

.

Lieu exact communiqué lors de l’inscription Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover wild plants and their history. Emmanuelle will guide you along the paths of Pierrefeu to create your own wild herbarium.

L’événement Balade commentée Mon herbier sauvage Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var