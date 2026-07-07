Balade commentée Quartier des arbres Place de la Victoire La Baule-Escoublac
mercredi 19 août 2026 · Place de la Victoire · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Balade commentée Quartier des arbres
Place de la Victoire Devant le kiosque La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Flâner dans les avenues arborées à la découverte des façades des maisons des célèbres architectes Lafont, Durupt, Datessen, Louis.
Les balades commentées organisées par le Relais Culturel permettent de retrouver la passé de la commune de La Baule-Escoublac. Elles font revivre l’ambiance des périodes précédentes. Se promener à pied reste un excellent moyen de découvrir des histoires qui se cachent dans ces espaces nouveaux, souvent insolites qui valent le détour.
Informations pratiques
Inscription et paiement sur place avant le départ
Des chaussures confortables sont recommandées
Chaque balade d’environ 4km se termine vers 12 heures .
Place de la Victoire Devant le kiosque La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com
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English :
L’événement Balade commentée Quartier des arbres La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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