Balade commentée Sur les traces des goémoniers Le Conquet
Balade commentée Sur les traces des goémoniers Le Conquet vendredi 21 août 2026.
Le Conquet
Balade commentée Sur les traces des goémoniers
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Animée par Yoann Créac’h. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
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English : Balade commentée Sur les traces des goémoniers
L’événement Balade commentée Sur les traces des goémoniers Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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