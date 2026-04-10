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Balade commentée Sur les traces des goémoniers Le Conquet

Balade commentée Sur les traces des goémoniers Le Conquet vendredi 21 août 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Conquet

Balade commentée Sur les traces des goémoniers

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Animée par Yoann Créac’h.   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

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English : Balade commentée Sur les traces des goémoniers

L’événement Balade commentée Sur les traces des goémoniers Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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