Le Conquet

Balade Contée à Kermorvan

Presqu’île de Kermorvan Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Sur la presqu’île de Kermorvan entre chien et loup, à l’heure où le soleil prend son dernier bain de la journée, venez faire le plein d’histoires, ces contes qui parlent de tout mais aussi de nous. .

Presqu’île de Kermorvan Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

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English : Balade Contée à Kermorvan

L’événement Balade Contée à Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE