Balade Contée à Kermorvan Le Conquet
Balade Contée à Kermorvan Le Conquet mercredi 8 juillet 2026.
Le Conquet
Balade Contée à Kermorvan
Presqu’île de Kermorvan Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Sur la presqu’île de Kermorvan entre chien et loup, à l’heure où le soleil prend son dernier bain de la journée, venez faire le plein d’histoires, ces contes qui parlent de tout mais aussi de nous. .
Presqu’île de Kermorvan Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
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English : Balade Contée à Kermorvan
L’événement Balade Contée à Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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